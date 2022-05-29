Май, 28 в 21:19

В результате ракетных обстрелов по Николаеву погиб один человек и еще семь получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Николаева Александр Сенкевич.

– Утром 28 мая российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева. Боеприпасы разорвались прямо во дворах многоэтажных домов. В результате обстрелов повреждено восемь многоэтажек. В основном это окна (более 200) и входные двери. Конечно, обломками повреждено и имущество в квартирах и стоящие во дворах автомобили, — сообщил он.

По его данным, в результате обстрела погибла женщина и пострадавшие.

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— По состоянию на 18:30, известно о семи раненых, из них двое – в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла – она была работницей нашего коммунального предприятия, работала дворником и утром как раз убирала в одном из дворов. Искренние соболезнования семье погибшей, – написал городской голова.

Он добавил, что коммунальщики помогли местным жителям восстановить поврежденные окна и привезли питьевой воды.

– На местах обстрелов весь день работали сотрудники наших коммунальных предприятий Парки и Пилот, районной администрации и управляющих компаний, которые помогли жителям домов ликвидировать последствия обстрелов. Они зачистили территорию от крупногабаритных повреждений, вывезли мусор, раздали людям пленку и организовали подвоз питьевой воды, – заявил Александр Сенкевич.

О взрывах в Николаеве сообщалось около 9 утра. Позже городской председатель Николаева Александр Сенкевич сообщил, что целью оккупантов стали жилые дома.

Источник: Сєнкевич Online

Фото: Скриншот из відео / Сєнкевич Online