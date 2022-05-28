От рук российских захватчиков в Украине погибли 242 ребенка, более 440 ранены

Май, 28 в 9:04

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, в Украине пострадали более 682 детей. По официальной информации ювенальных прокуроров, 242 из них погибли и более 440 ранены. Однако эти цифры не окончательные.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 153, Киевской — 116, Харьковской — 108, Черниговской — 68, Луганской — 51, Херсонской — 49, Николаевской — 45, Запорожской — 28, Сумской — 17, в г. Киеве — 16, Житомирской — 15.

Так, 26 мая в Мариуполе Донецкой области на территории общеобразовательного учреждения в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.

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Также во время фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате обстрела оккупантами 15 марта Мариуполя получил ранение 15-летний подросток. Его принудительно вывезли на территорию так называемой ДНР в медицинское учреждение. Вместе с ним забрали 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

Также стало известно, что 28 февраля в результате обстрела военными РФ автомобиля в Харькове получил ранение 17-летний парень.

В целом из-за постоянных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел за время полномасштабной войны России против Украины повреждено 1 888 учебных заведений, 180 из них разрушены полностью.