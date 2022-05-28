Від рук російських загарбників в Україні загинули 242 дитини, понад 440 поранені

Травень, 28 в 9:04

Через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія, в Україні постраждали понад 682 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 з них загинули та понад 440 поранені. Однак ці цифри не є остаточними.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 51, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

Так, 26 травня у Маріуполі Донецької області на території загальноосвітнього закладу в результаті детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.

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Також під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу окупантами 15 березня Маріуполя дістав поранення 15-річний підліток. Його примусово вивезли на територію так званої ДНР до медичного закладу. Разом з ним забрали 2-річного брата та 14-річну сестру.

Також стало відомо, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими РФ автомобіля у Харкові дістав поранення 17-річний хлопець.

Загалом через постійні бомбардування та обстріли українських міст та сіл за час повномаштабної війни Росії проти України пошкоджено 1 888 закладів освіти, 180 з них зруйновано повністю.