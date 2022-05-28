Май, 28 в 20:22

Украинские военные ликвидировали еще одного российского высокопоставленного офицера, им стал подполковник Александр Досягаев, командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Стратком ВСУ.

– К vip-почетателям творчества Кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев. Александр стал лучшим в номинации “Крылатая пехота” на фестивале “Армия России-2021”, но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло, — сообщили украинские военные.

В Вооруженных силах Украины не уточняли, на каком направлении российский офицер был ликвидирован.

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В то же время Генштаб ВСУ сообщает, что на Донецком направлении российская армия ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель врага – окружение украинских защитников в районах городов Лисичанск и Северодонецк.

Источник: Стратком ВСУ

Фото: Стратком ВСУ