Травень, 28 в 20:22

Українські військові ліквідували ще одного російського високопоставленого офіцера, ним став підполковник Олександр Досягаєв, який був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Стратком ЗСУ.

– До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв. Олександр став найкращим у номінації “Крилата піхота” на фестивалі “Армія Росії-2021”, але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло, – повідомили українські військові.

В Збройних силах України не уточнювали, на якому з напрямків російський офіцер був ліквідований.

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З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вже втратили близько 30 тисяч особового складу.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Донецькому напрямку російська армія веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета ворога – оточення українських захисників у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк.

Джерело: Стратком ЗСУ

Фото: Стратком ЗСУ