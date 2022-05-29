$5 тыс. за трансфер: на Закарпатье незаконно переправляли мужчин за границу
На Закарпатье полиция задержала группу лиц, которые незаконно переправляли мужчин за границу.
Двое местных жителей помогали тем, кто пытался уклониться от мобилизации, выехать за пределы страны. За трансфер брали $5 тыс. с одного человека.
26 мая полицейские задержали злоумышленников, когда они пытались переправить одного такого уклоняющегося через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.
У них изъяли $2,5 тыс., которые они получили в качестве аванса за свои услуги. Аналогичную сумму злоумышленники должны были получить уже после пересечения мужчиной границы.
Сейчас им сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Недавно на Буковине задержали троих мужчин с поддельными справками. Они хотели незаконно пересечь границу, уклонившись от мобилизации.