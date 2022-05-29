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Факты / Украина

$5 тыс. за трансфер: на Закарпатье незаконно переправляли мужчин за границу

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
$5 тыс. за трансфер: на Закарпатье незаконно переправляли мужчин за границу
Фото: Нацполиция

На Закарпатье полиция задержала группу лиц, которые незаконно переправляли мужчин за границу.

Двое местных жителей помогали тем, кто пытался уклониться от мобилизации, выехать за пределы страны. За трансфер брали $5 тыс. с одного человека.

26 мая полицейские задержали злоумышленников, когда они пытались переправить одного такого уклоняющегося через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

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У них изъяли $2,5 тыс., которые они получили в качестве аванса за свои услуги. Аналогичную сумму злоумышленники должны были получить уже после пересечения мужчиной границы.

Сейчас им сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно на Буковине задержали троих мужчин с поддельными справками. Они хотели незаконно пересечь границу, уклонившись от мобилизации.

Источник: Нацполиция
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