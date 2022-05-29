Травень, 29 в 12:25

На Закарпатті поліція затримала групу осіб, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.

Двоє місцевих мешканців допомагали тим, хто намагався ухилитися від мобілізації, виїхати за межі країни. За трансфер брали $5 тис. з однієї людини.

26 травня поліцейські затримали зловмисників, коли вони намагалися переправити одного такого ухилянта через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

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$5 тис. за трансфер: на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків за кордон / 2 фотографии

У них вилучили $2,5 тис., які вони отримали як аванс за свої послуги. Аналогічну суму зловмисники повинні були отримати вже після перетину чоловіком кордону.

Наразі їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно на Буковині затримали трьох чоловіків з підробленими довідками. Вони хотіли незаконно перетнути кордон, ухилившись від мобілізації.