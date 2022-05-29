Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

$5 тис. за трансфер: на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків за кордон

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
$5 тис. за трансфер: на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків за кордон
Фото: Нацполіція

На Закарпатті поліція затримала групу осіб, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.

Двоє місцевих мешканців допомагали тим, хто намагався ухилитися від мобілізації, виїхати за межі країни. За трансфер брали $5 тис. з однієї людини.

26 травня поліцейські затримали зловмисників, коли вони намагалися переправити одного такого ухилянта через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Зараз дивляться
$5 тис. за трансфер: на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків за кордон / 2 фотографии

У них вилучили $2,5 тис., які вони отримали як аванс за свої послуги. Аналогічну суму зловмисники повинні були отримати вже після перетину чоловіком кордону.

Наразі їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно на Буковині затримали трьох чоловіків з підробленими довідками. Вони хотіли незаконно перетнути кордон, ухилившись від мобілізації.

Джерело: Нацполіція
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка