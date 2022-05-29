$5 тис. за трансфер: на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків за кордон
На Закарпатті поліція затримала групу осіб, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.
Двоє місцевих мешканців допомагали тим, хто намагався ухилитися від мобілізації, виїхати за межі країни. За трансфер брали $5 тис. з однієї людини.
26 травня поліцейські затримали зловмисників, коли вони намагалися переправити одного такого ухилянта через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.
У них вилучили $2,5 тис., які вони отримали як аванс за свої послуги. Аналогічну суму зловмисники повинні були отримати вже після перетину чоловіком кордону.
Наразі їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нещодавно на Буковині затримали трьох чоловіків з підробленими довідками. Вони хотіли незаконно перетнути кордон, ухилившись від мобілізації.