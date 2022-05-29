Карта бойових дій на 29.05.2022 – ситуація на фронті

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29 травня російські військові продожують активні бойові дії на Сході України.

Карта бойових дій в Україні на 29.05.2022

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні обстріли, щоб завадити подальшому просуванню українських підрозділів у бік державного кордону, а також поповнює втрати озброєння та військової техніки.

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Стримати підрозділи Сил оборони росіяни намагаються й на Харківському напрямку.

Там упродовж доби загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка й Тернова та дистанційного мінували місцевість на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

Посилено розвідував ситуацію ворог на Слов’янському напрямку. Основні зусилля армія РФ зосередила на утриманні зайнятих позицій, створенні умов для відновлення наступу та поповненні втрат та запасів.

Крім того, окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ тощо, та продовжили завдавати авіаударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку загарбники ведуть наступальні дії, активно застосовуючи сили та засоби ракетних військ, артилерії та радіоелектронної боротьби та збільшивши інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку станом на 29 травня ворог посилює угруповання та застосовував упродовж доби штурмову авіацію поблизу Діброви.

Не полишають росіяни спроб закріпитись в районі міста Лиман.

Тривають бої на Сєвєродонецькому напрямку. За підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Сєвєродонецька.

Завдали авіаційних ударів російські військові в районі Устинівки та поблизу Яковлівки.

У районі села Боброве під Сєвєвродонецьком окупанти, зазнавши втрат, відійшли на раніше зайняті позиції.

Так само довелося зробити росіянам і після наступальних та штурмових дій у районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка на Бахмутському напрямку.

Невдалим був наступ для РФ у районах населених пунктів Кам’янка та Веселе на Авдіївському напрямку.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія обстрілювала цивільну інфраструктуру вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку українські підрозділи своїм наступом завдали ворогові втрат та змусили їх зайняти оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.

Нині росіяни намагаються відновити втрачені позиції, перекидаючи резерви на загрозливі напрямки.

Крім того, російські окупанти, за даними Генерального штабу Збройних сил України, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка тощо.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

У Придністровському регіоні Молдови тривають обмежувальні заходи. Там триває посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян.

На Волинському та Поліському напрямках зросла кількість заходів оперативної та бойової підготовки в межах перевірки сил реагування Збройних сил Білорусь.

Не зменшується загроза ракетних та авіаційних ударів з білоруської території по українських інфраструктурних об’єктах .

У Брянській та Курській областях РФ, що на Сіверському напрямку, росіяни прикривають ділянку кордону з Україною. Також упродовж доби загарбники обстріляли з мінометів позиції Сил оборони в Сумській області.

Втрати РФ на 29 травня 2022

особового складу ‒ близько 30 150 (+150),

танків ‒ 1 338 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 3 270 (+12),

артилерійських систем – 631 (+3),

реактивних систем залпового вогню ‒ 203,

засобів протиповітряної оборони ‒ 93,

літаків – 207,

гелікоптерів – 174,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 504 (+1),

крилатих ракет ‒ 116,

кораблів (катерів) ‒ 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 (+14),

спеціальної техніки ‒ 48.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW