Май, 29 в 10:58

Северодонецк находится под контролем Украины. Враг успеха не имеет. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Российские оккупанты остаются в отеле Мир в окрестностях Северодонецка, где им удалось закрепиться. Но и там они несут потери, потому что украинские военные их постоянно выбивают. Сейчас захватчики там прячутся, но дальше вглубь города продвинуться не могут, — рассказал он.

Сергей Гайдай добавил, что обстрелы продолжаются на всей территории Луганской области. Украинские военные выбили оккупантов из Тошковки и закрепились там.

В направлении Попасной к украинским защитникам пришло подкрепление. Возле Камышевахи российских захватчиков отбросили на два километра. Благодаря этому трасса Лисичанск-Бахмут теперь меньше простреливается. Гуманитарные грузы едут.

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Между тем эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что в ближайшие дни российские военные будут пытаться захватить территорию в Северодонецке Луганской области.

Однако, по их мнению, штурм россиянами Северодонецка вряд ли будет быстрым.

Фото: Сергей Гайдай