Май, 28 в 8:20

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что в ближайшие дни российские военные постараются захватить территорию в Северодонецке Луганской области.

К такому выводу их подтолкнул тот факт, что накануне оккупанты начали прямой штурм вокруг города, даже не окружив его полностью.

– Российские войска плохо действовали в застроенной городской местности на протяжении всей войны и вряд ли смогут быстро продвигаться в самом Северодонецке, – заявляют в ISW.

В то же время в Институте изучения войны отмечают, что российские войска стабильно и постепенно завоевывают город, однако еще не оцепили украинских защитников.

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– Украинские войска поддерживают оборону территории на Востоке и замедлили большинство российских линий продвижения. Войска РФ, вероятно, продолжат постепенное продвижение и, возможно, добьются успеха в окружении Северодонецка в ближайшие дни, – сообщают в ISW.

Однако там добавляют, что россиянам вряд ли удастся увеличить темпы своего продвижения, потому что их операция вокруг Изюма зашла в тупик.

Напомним, что накануне российские военные совершали наступление на Северодонецк сразу по нескольким направлениям, а диверсанты захватили гостиницу Мир на окраине города.

Однако уже в утренней сводке 28 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении армии РФ во время штурма в районах Северодонецка, Осколоновки и Тошковки.

По данным украинской стороны, оккупантам пришлось отойти на ранее занятые позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Сергей Гайдай