Травень, 29 в 10:58

Сєвєродонецьк перебуває під контролем України. Ворог успіху не має. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Російські окупанти залишаються в готелі Мир на околицях Сєвєродонецька, де їм вдалося закріпитися. Але і там вони зазнають втрат, тому що українські військові їх постійно вибивають. Поки що загарбники там ховаються, але далі, вглиб міста просунутися не можуть, – розповів він.

Сергій Гайдай додав, що обстріли тривають на всій території Луганської області. Українські військові вибили окупантів з Тошківки та закріпилися там.

У напрямку Папасної до українських захисників прийшло підкріплення. Біля Комишувахи російських загарбників відкинули на два кілометри. Завдяки цьому траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Гумвантажі їдуть.

Зараз дивляться

Тим часом експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що найближчими днями російські військові намагатимуться захопити територію в Сєвєродонецьку Луганської області.

Однак, на їхню думку, штурм росіянами Сєвєвродонецька навряд чи буде швидким.

Фото: Сергій Гайдай