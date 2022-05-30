Май, 30 в 12:55

На кладбище в поселке близ Мариуполя появилось 25 секторов траншейного типа для захоронения тел убитых мариупольцев. Поэтому количество убитых российской армией мирных обитателей может значительно возрасти.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

На Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем маскируют табличками как индивидуальные захоронения.

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По информации мэрии, всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – у поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.

Еще около 5 тысяч человек похоронили коммунальные службы к середине марта. Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.

— Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасающее положение местного населения в оккупации, – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты в помещении супермаркета Щирий кум в Левобережном районе обустроили трупосвалку.

Фото: Петр Андрющенко