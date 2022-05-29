В мариупольском супермаркете оккупанты обустроили трупосвалку — советник мэра
В Мариуполе оккупанты в помещении супермаркета Щирий кум в Левобережном районе обустроили трупосвалку.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в супермаркет на проспекте Свободы российские захватчики свозят тела погибших жителей, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично эксгумированных.
— Просто сваливают как мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощностей даже импровизированных моргов, – рассказал Андрющенко.
Советник мэра отмечает, что в Москве уже начали отдельную рекрутинговую кампанию для набора патологоанатомов.
А еще он опубликовал фото тел людей, которых свезли в супермаркет.
Петр Андрющенко также сообщал, что громкие заявления захватчиков о якобы восстановлении разрушенного жилья в Мариуполе и компенсации ожидаемо оказались фейком и большим обманом.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты продлевают учебный год для украинских детей до 1 сентября, лишая их летних каникул. Летом им будут преподавать историю России, русский язык и литературу.
Источник: Петр Андрющенко
Фото: Людмила Денисова