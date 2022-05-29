Май, 29 в 11:36

В Мариуполе оккупанты в помещении супермаркета Щирий кум в Левобережном районе обустроили трупосвалку.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в супермаркет на проспекте Свободы российские захватчики свозят тела погибших жителей, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично эксгумированных.

Сейчас смотрят

— Просто сваливают как мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощностей даже импровизированных моргов, – рассказал Андрющенко.

Советник мэра отмечает, что в Москве уже начали отдельную рекрутинговую кампанию для набора патологоанатомов.

А еще он опубликовал фото тел людей, которых свезли в супермаркет.

Петр Андрющенко также сообщал, что громкие заявления захватчиков о якобы восстановлении разрушенного жилья в Мариуполе и компенсации ожидаемо оказались фейком и большим обманом.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты продлевают учебный год для украинских детей до 1 сентября, лишая их летних каникул. Летом им будут преподавать историю России, русский язык и литературу.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Людмила Денисова