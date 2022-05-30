Травень, 30 в 12:55

На кладовищі у селищі біля Маріуполя з’явилося 25 секторів траншейного типу для поховання тіл вбитих маріупольців. Тому кількість вбитих російською армією мирних жителів може суттєво зрости.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

На Старокримському цвинтарі впродовж місяця з’явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають у кілька шарів, а потім маскують табличками як індивідуальні поховання.

За інформацією мерії, всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тис. маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне.

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Ще близько 5 тис. людей поховали комунальні служби до середини березня. Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

-Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тис. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації, – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Маріуполі окупанти в приміщенні супермаркету Щирий кум, що у Лівобережному районі, облаштували трупозвалище.

Фото: Петро Андрющенко