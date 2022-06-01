Июнь, 01 в 10:36

Война в Украине нанесла вред всем детям: и тем, кто пострадал физически, и тем, кто получил психологические травмы, кто был вынужден покинуть свой дом или приютить в свой дом других детей. По официальным данным, в Украине на текущий момент погибли 243 ребенка, 446 получили ранения.

– Вот есть у нас около 7 миллионов детей, пострадали все. Кто-то пострадал в прямом смысле, катастрофически и необратимо, потому что потерял родителей, потерял дом, потерял привычный ритм жизни. Кто-то, возможно, живет на более безопасной территории Украины, но рядом те же дети, которые приехали с территорий, где невозможно сейчас адаптироваться. Они видят это горе, эту беду детскую и родителей, которые не могут в полном объеме дать детям счастливое детство, — говорит заместитель директора Департамента по защите прав детей и обеспечения стандартов равенства Нацсоцслужбы Украины Владимир Вовк.

Он отмечает, что такое понятие, как воздушная тревога и бомбоубежище, и какое-нибудь замкнутое помещение, куда ты должен спуститься, пересидеть – это для ребенка очень необычные условия.

– Рядом родители, которым очень тяжело, потому что они чувствуют ответственность не только за себя. Поэтому, безусловно, война наложила отпечаток на все детство Украины. Поэтому пострадали все дети. И если после войны мы будем продолжать устанавливать статус ребенка, который пострадал от военных действий, вооруженного конфликта, то в той или иной мере мы будем, учитывая эту войну, признавать: каждый ребенок Украины от этой войны пострадал, — добавляет Вовк.

243 ребенка погибли, и это еще не все

Как отчитывается советник — уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук, больше всего детей пострадало в Донецкой области (153), Киевской (116), Харьковской (109). В результате агрессии России 19 детям пришлось ампутировать конечности.

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– Могу подтвердить информацию о гибели 243 детей и ранении 446. Окончательные ли это цифры? Однозначно нет. Не знаем, какая ситуация на временно оккупированных территориях. Уверена, как только мы зайдем туда, цифры относительно пострадавших детей вырастут в разы. Что касается детей, проходящих лечение, то Министерство здравоохранения по состоянию на 23 мая (это была последняя статистика) отчитывается — на лечении еще 188 детей, получивших ранения и уже 19 детей, которым ампутировали конечности — верхние или нижние, — отмечает Дарья Герасимчук.

Почти 2 тысячи детей осиротели

По данным Нацсоцслужбы Украины, без родительской заботы сегодня осталось 1735 детей.

– Это те дети, которые фактически, возможно, еще не потеряли родителей. Например, 121 ребенок был оставлен в роддоме или другом учреждении здравоохранения, 132 ребенка были отобраны от родителей, потому что они уклонялись от родительских обязанностей и т.д. Из этой цифры 1735 тех детей, которым установлен статус сироты или ребенка лишенного родительской опеки, мы имеем 830. Здесь выделяем три категории (мы вынуждены так говорить, хоть это все горе): первая – это дети, ставшие сиротами в результате боевых действий и смерти обоих родителей – таких детей у нас 54, – говорит Владимир Вовк.

Кроме этой категории появились также временные статусы ребенка сироты или ребенка лишенного родительской опеки: если свидетельства о смерти родителей нет, то ребенку устанавливается статус, но после завершения войны этот статус нужно подтвердить или он опровергнется, если родители таки найдутся. В настоящее время таких детей 87.

Также есть категория детей, чьих родителей лишили родительской опеки, поскольку они остались на оккупированных территориях, или там, где идут боевые действия, и они не могут выполнять свои обязанности. Таких детей 48.

– То есть родители могут вернуться из оккупации, родители могут проехать три страны по кругу, найти детей, такие случаи могут быть, тогда этот статус может быть снят. Этот статус временный, он позволяет государству полностью обеспечить весь комплект опеки над такими детьми, — отмечает Владимир Вовк.

Большинство детей, фактически потерявших родителей, находятся в семьях родственников (1172), если ребенок получил статус по суду, то 51 ребенок устроен уже в детский дом семейного типа, еще 270 детей устроены в заведения. Еще во время войны появилась уникальная форма устройства детей временно в семье небезразличных граждан. В чатбот поступило более 19 тысяч обращений, 5 тысяч человек заполнили анкету, трехдневный вебинар по родительству прошли 417 человек. И более 100 детей уже устроены, в том числе, и путем этой формы.

Следует отметить, что усыновление во время войны фактически приостановлено, поскольку все это происходит через суд.

В то же время Национальная социальная сервисная служба отчитывается, что из-за войны и ради безопасности детей 272 заведения (из 706) осуществили эвакуацию всех или части детей в пределах Украины или за границу. В безопасные регионы Украины и за границу перемещено (эвакуировано) 12 984 ребенка из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, устроенных на семейные формы воспитания. В пределах Украины наибольшее количество детей перемещено во Львовскую область, Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую. Среди иностранных государств больше всего детей из заведений приняли Польша, Германия, Италия.

Есть заведения, которые остались на временно оккупированных территориях — преимущественно Херсонщина, частично в Запорожье. С ними держат связь. Прежде всего сейчас там есть потребность в лекарствах.

Операция – депортация

По разным данным, из Украины депортировали или принудительно вывезли от 200 тысяч детей до полумиллиона. Так, советник — уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук называет цифру — не менее 234 тысяч детей. По ее данным, 2 тысячи 751 ребенок был верифицирован.

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Правозащитники отмечают, чтобы вернуть депортированных детей, их сначала нужно идентифицировать, а это тоже большая проблема. Особенно долго может длиться процесс, если дети родились во время оккупации, и никакого документа родителям на детей не выдали. Или же если родителей ребенка убили, говорит менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева.

— Большинство детей, оказывающихся на территории Российской Федерации, там находятся в сопровождении взрослых. Это важно. Поэтому шестая часть, по данным РФ, из уехавших – это дети, это примерно 200 тысяч. Абсолютное большинство из них – это дети с родителями или родственниками уехавших. Другая ситуация с детьми, которые институционализированы, до начала широкомасштабной войны находились в определенных институтах (это приюты, пансионаты). Вот об этих детях можно найти информацию, поименный перечень, – говорит Алена Лунева.

По ее словам, такие дети преимущественно находятся на территории, оккупированной ранее, в больничных учреждениях или интернатах. Всех этих детей необходимо вывезти на территорию, подконтрольную Украине, но для этого нужно вести переговоры, чтобы не было проблем с их возвращением.

Что касается детей, таких институциализированных, о которых становится известно на территории РФ, то в основном это дети, вывезенные из еще ранее оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в течение 18-20 февраля.

– Но самая большая проблема, мне кажется, будет в отношении тех детей, о которых не знают органы опеки и попечительства, потому что у них не было специального статуса, но во время блокады, обстрела, оккупации их родителей убили или их опекунов расстреляли россияне, и они остались сами. И в таких случаях очень сложно будет детей найти. Единственная надежда, что они не будут вывезены на территорию России и не будут усыновлены или удочерены, поскольку они (россияне – Ред.) афишировали, что упростят порядок усыновления детей из Украины. Но поскольку они без документов, вероятнее всего, они будут оставаться на территории так называемой ДНР, — говорит Алена Лунева.

Относительно таких детей нет достаточной информации. Известно лишь то, что очень многие из них сейчас разыскиваются. Это можно увидеть в разных группах розыска.

– Также проблематичен вывоз с территории Российской Федерации детей, рожденных после 24 февраля на территориях, которые были оккупированы или заблокированы, тот же Мариуполь. Это означает, что ребенок не имеет документа о рождении, он не имеет государственного свидетельства, и он почти лишен шансов покинуть территорию РФ, если оказывается за рубежом. Даже если у родителей есть биометрические документы, а у ребенка нет ни одного, вопрос изготовления свидетельства о рождении проходит через суд, а это процесс, – говорит Алена Лунева.

Все эксперты отмечают: если вы видите, что фронт надвигается, эвакуируйтесь как можно быстрее вместе с детьми. Это убережет и вас, и их от принудительного вывоза. В то же время, если с вами уже произошла беда и вы разыскиваете ребенка, которого вывезли или похитили оккупанты, обратитесь в Нацполицию, а также в Украинское национальное информбюро и сообщите об этих фактах.

Национальное информационное бюро запустило горячую линию: 1648 и 044-287-81-65 для первоначального сбора информации и коммуникации с пострадавшими. Линия также будет функционировать в мессенджерах.