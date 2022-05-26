Май, 26 в 10:40

Россия похищает украинских детей и незаконно вывозит их на свою территорию, так как имеет целью полностью уничтожить украинскую нацию.

Об этом заявил советник представительства Украины при ООН Сергей Дворник во время открытых дебатов в Совбезе ООН по защите гражданского населения в условиях конфликтов.

Он назвал принудительную депортацию граждан Украины в РФ – преступлением, которое направлено на уничтожение украинской нации путем лишения ее будущих поколений.

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— Похищение по меньшей мере 230 тысяч украинских детей среди 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма, — подчеркнул Сергей Дворник.

Он также рассказал, что российские войска продолжают ракетные и артиллерийские обстрелы украинских городов. Жертвами масштабной войны стали десятки тысяч мирных жителей, почти 220 000 человек потеряли свои дома.

Восемь миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами, а 6,5 миллиона покинули Украину как беженцы.

— Это самый серьезный кризис с беженцами в Европе со времен окончания Второй мировой войны, — сказал Сергей Дворник.

Он подчеркнул, что убийства, пытки и незаконные задержания, насильственная депортация, лишение прав собственности, нарушения прав человека на оккупированных территориях, нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, экспроприация зерна у местных фермеров – это далеко не полный перечень преступлений России против Украины.

По состоянию на 9 мая сообщалось об 1 млн 185 тыс. депортированных украинцах, среди которых более 200 тыс. детей.

Как информировали западные СМИ, на территории РФ создано по меньшей мере 66 лагерей для депортированных украинцев. Многие из них находятся в самых отдаленных уголках России — Сибири, на Кавказе, за Полярным кругом и на Дальнем Востоке.

Источник: Постоянное представительство Украины при ООН