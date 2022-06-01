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Факти / Україна

Інтерактивна карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.06.2022

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
карта боевых действий на 23 мая

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна карта бойових дій liveuamap.com.

Зараз дивляться

Важливо:

Ситуація на фронті – карта бойових дій на 01.06.2022

Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн

 

Умовні позначення на карті:

  • Сині ділянки — територія, звідки окупантів вибито;
  • Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – початку квітня;
  • Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення;
  • Червоні ділянки — територія, захоплена окупантами;
  • Чорний колір — територія Криму та ОРДЛО;
  • Рожевий колір — територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, аеродроми, які використовує ворог, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Значення кольорів на карті:

  • Синій — Уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • Червоний — Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором – тимчасово окуповані території України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні – хроніка подій

Умовні позначення на карті:

Червоні крапки – останні події

Сірі крапки — більш ранні

Праворуч є панель, в якій доступний пошук за описом.

Крапки — наземні операції

Іконка – повітряні удари

Як змінювалася карта бойових дій в Україні від британської розвідки з початку вторгнення Росії в Україну 

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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