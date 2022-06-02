Червень, 01 в 22:50

У Київській та Львівській областях повідомляють про потужні вибухи.

Перед цим у двох зазначених областях України оголошувалась повітряна тривога.

У соціальних мережах повідомлялось, що ворожі ракети пролітали територією Тернопільської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

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Очільник Львівської ОДА Максим Козицький підтвердив вибухи на Львівщині.

– На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше, – написав він.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що ворожі ракети вдарили по залізничному тунелю на Львівщині.

– Російські ублюдки вдарили крилатими ракетами по Бескидському залізничному тунелю, що проходить через Карпати у Львівській області. Мета – спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників, – повідомив він.

Згодом цю інформацію підтвердив і Козицький.

– Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає, – написав він.

Очільник Львівської ОВА зазначив, що наразі деталі обстрілу уточнюються.

Незадовго до цього з’явилось відео пуску російських ракет з моря. Наразі невідомо, чи пов’язані вибухи та зазначені пуски ракет.

Раніше Збройні сили України попереджали про нерозповсюдження інформації щодо завданих Росією ударів, адже це може слугувати інформацією для коригування ворожих ударів.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту боїв на території України.

Джерела: Максим Козицький, Pravda Geraschenko