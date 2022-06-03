Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Эвакуироваться из Лисичанска почти невозможно, город разрушен на 60% — глава ВГА

Илья Нежигай, редактор ленты
Эвакуироваться из Лисичанска почти невозможно, город разрушен на 60% — глава ВГА

Лисичанск в Луганской области ежеминутно обстреливается врагом, в результате чего разрушены уже около 60% города.

Об этом рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Лисичанская Александр Заика в комментарии ведущей Яни Брензей в эфире национального телемарафона.

– Очень тяжелый день, как и каждый день. К сожалению, сейчас обстрелы стали мощными, гатят по всему городу без перерыва, почти каждую минуту что-то прилетает. Но наши воины держат Лисичанск очень сильно. У нас ребята очень крутые, поэтому я уверен, что нам нужно немного времени и мы пойдем вперед, — сказал он.

Александр Заика также прокомментировал данные американских военных исследователей, которые говорят о возможных попытках врага обойти Лисичанск и зайти с юга и запада, чтобы обойти форсирование реки Северский Донец.

Сейчас смотрят

— Динамика такая есть, но наша артиллерия и войско работают очень хорошо. Поэтому шансов у них почти нет, – сказал он.

По его словам, трасса Лисичанск-Бахмут находится под контролем ВСУ, но она простреливается и проехать там очень тяжело. Это причина, почему пока нет возможности эвакуироваться, поскольку это имеет очень много рисков.

— Там гатят без перерыва, проехать очень тяжело, но есть альтернативные дороги, по которым можно передвигаться более-менее безопасно», — сказал он.

Александр Заика сказал, что из 100 тыс. населения в городе осталось до 20 тыс. жителей.

Кроме того, в настоящее время разрушены около 60% города, включая инфраструктуру и жилую застройку.

Глава Лисичанской ВГА сообщил, что в городе пока нормальной связи, ни телефонной, ни интернета.

Читайте
Обстрел железной дороги во Львовской области и школы в Харькове: что происходит на 99-й день войны (онлайн)

Фото: Сергій Гайдай

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка