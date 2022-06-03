Июнь, 02 в 23:52

Лисичанск в Луганской области ежеминутно обстреливается врагом, в результате чего разрушены уже около 60% города.

Об этом рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Лисичанская Александр Заика в комментарии ведущей Яни Брензей в эфире национального телемарафона.

– Очень тяжелый день, как и каждый день. К сожалению, сейчас обстрелы стали мощными, гатят по всему городу без перерыва, почти каждую минуту что-то прилетает. Но наши воины держат Лисичанск очень сильно. У нас ребята очень крутые, поэтому я уверен, что нам нужно немного времени и мы пойдем вперед, — сказал он.

Александр Заика также прокомментировал данные американских военных исследователей, которые говорят о возможных попытках врага обойти Лисичанск и зайти с юга и запада, чтобы обойти форсирование реки Северский Донец.

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— Динамика такая есть, но наша артиллерия и войско работают очень хорошо. Поэтому шансов у них почти нет, – сказал он.

По его словам, трасса Лисичанск-Бахмут находится под контролем ВСУ, но она простреливается и проехать там очень тяжело. Это причина, почему пока нет возможности эвакуироваться, поскольку это имеет очень много рисков.

— Там гатят без перерыва, проехать очень тяжело, но есть альтернативные дороги, по которым можно передвигаться более-менее безопасно», — сказал он.

Александр Заика сказал, что из 100 тыс. населения в городе осталось до 20 тыс. жителей.

Кроме того, в настоящее время разрушены около 60% города, включая инфраструктуру и жилую застройку.

Глава Лисичанской ВГА сообщил, что в городе пока нормальной связи, ни телефонной, ни интернета.

Фото: Сергій Гайдай