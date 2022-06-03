Червень, 02 в 23:52

Лисичанськ в Луганській області щохвилинно обстрілюється ворогом, внаслідок чого зруйновано вже близько 60% міста.

Про це розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації Лисичанська Олександр Заїка в коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

– Дуже важкий день, як і кожен день. На жаль, зараз обстріли стали найпотужнішими, гатять по всьому місту без перерви, майже кожну хвилину щось прилітає. Але наші воїни тримають Лисичанськ дуже потужно. У нас хлопці дуже круті, тому я впевнений, що нам треба трішечки часу і ми підемо вперед, – сказав він.

Олександр Заїка також прокоментував дані американських військових дослідників, які кажуть про можливі спроби ворога обійти Лисичанськ і зайти з півдня та заходу, щоб оминути форсування річки Сіверський Донець.

Зараз дивляться

– Динаміка така є, але ж наша артилерія та військо працюють дуже добре. Тому шансів в них майже немає, – сказав він.

За його словами, траса Лисичанськ-Бахмут знаходиться під контролем ЗСУ, але вона прострілюється і проїхати там дуже важко. Це є причиною, чому наразі немає можливості евакуюватись, оскільки це має дуже багато ризиків.

– Там гатять без перерви, проїхати дуже важко, але є альтернативні дороги, якими можна пересуватися більш-менш безпечно», – сказав він.

Олександр Заїка сказав, що зі 100 тис. населення в місті залишилось до 20 тис. мешканців.

Крім того, наразі зруйновано близько 60% міста, включно з інфраструктурою та житловою забудовою.

Очільник Лисичанської ВЦА повідомив, що в місті наразі нормального зв’язку, ані телефонного, ані інтернету.

Фото: Сергій Гайдай