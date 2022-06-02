Июнь, 02 в 14:00

За время полномасштабной войны российские войска выпустили более 2,4 тыс. ракет по территории Украины. Большинство из них – по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Люксембурга.

– Ежедневно Украина страдает от российских ракетных ударов. Только за вчерашний день РФ применила 15 разных крылатых ракет. А за все время с 24 февраля применено 2 478 ракет. Большинство из них по гражданской инфраструктуре, – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас вынуждена защищаться фактически от всей армии РФ, поскольку в полномасштабной войне задействованы все боеспособные российские военные подразделения.

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Президент рассказал, что войска РФ потеряли более 30 тыс. солдат в полномасштабной войне против Украины. Он провел параллель, что это больше, чем потери Советского Союза за 10 лет войны в Афганистане и потери РФ в двух чеченских войнах.

Глава государства добавил, что такие большие потери не останавливают страну-агрессора.

– Это государство готово еще терять и убивать, убивать людей. Потому что всего один человек в России хочет не дать нам остаться такими, какие мы являемся, — заявил Зеленский.

Во время обращения он также рассказал, что путинские войска разрушили и опустошили почти весь Донбасс. Президент отметил, что оккупанті уничтожают Донбасс город за городом, а Мариуполь, когда-то мирный промышленный город, превратили в выжженные руины.

– Достаточно посмотреть на город Мариуполь. Там было полмиллиона населения, обычная мирная жизнь, важный промышленный город. Теперь там выжженные руины. И мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты. Минимум десятки тысяч – десятки тысяч за время, чуть меньше чем 100 дней, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина проявила чрезвычайную смелость, не сдалась РФ, хотя этого никто в мире не ожидал. И сейчас украинская армия постепенно вытесняет оккупантов с украинской земли.