В Черном море возросло количество вражеских кораблей, представляющих угрозу ракетными ударами.

Об этом 2 июня сообщили в Оперативном командовании Юг.

Теперь таких кораблей в море три. Информации о десантных кораблях нет.

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Между тем ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили два скоростных десантных катера, которые россияне скрыли на Днепро-Бугском лимане, чтобы впоследствии привлечь их при совершении диверсионно-разведывательных действий.

В течение суток украинские защитники на Юге Украины уничтожили:

21 российского военного,

одну зенитную установку,

одну самоходную артиллерийскую установку,

четыре танка Т-72,

четыре единицы бронированной техники,

три единицы автомобильной техники,

три беспилотника,

три полевых пункта боеприпасов,

два скоростных десантных катера.

Два потопленных катера Раптор, которые военные РФ принялись поднимать с моря еще в конце мая, 1 июня таки оттащили от Змеиного к пункту базирования в Севастополе в надежде их реанимировать.

– Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной территории остается актуальной, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

В ОК Юг просят быть бдительными: сейчас враг, чтобы хоть как-то оправдать свое разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах – школах, больницах, детских садах и т. д.

– Доверяйте только достоверным источникам информации. Верьте в силы обороны и безопасности и не мешайте им выполнять свои задачи, – просят военные.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 99-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ

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