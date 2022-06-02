В Черном море возросло количество кораблей РФ – ОК Юг
В Черном море возросло количество вражеских кораблей, представляющих угрозу ракетными ударами.
Об этом 2 июня сообщили в Оперативном командовании Юг.
Теперь таких кораблей в море три. Информации о десантных кораблях нет.
Между тем ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили два скоростных десантных катера, которые россияне скрыли на Днепро-Бугском лимане, чтобы впоследствии привлечь их при совершении диверсионно-разведывательных действий.
В течение суток украинские защитники на Юге Украины уничтожили:
- 21 российского военного,
- одну зенитную установку,
- одну самоходную артиллерийскую установку,
- четыре танка Т-72,
- четыре единицы бронированной техники,
- три единицы автомобильной техники,
- три беспилотника,
- три полевых пункта боеприпасов,
- два скоростных десантных катера.
Два потопленных катера Раптор, которые военные РФ принялись поднимать с моря еще в конце мая, 1 июня таки оттащили от Змеиного к пункту базирования в Севастополе в надежде их реанимировать.
– Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной территории остается актуальной, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
В ОК Юг просят быть бдительными: сейчас враг, чтобы хоть как-то оправдать свое разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах – школах, больницах, детских садах и т. д.
– Доверяйте только достоверным источникам информации. Верьте в силы обороны и безопасности и не мешайте им выполнять свои задачи, – просят военные.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 99-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: Минобороны РФ