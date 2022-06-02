Червень, 02 в 14:00

За час повномасштабної війни російські війська випустили понад 2,4 тис. ракет по території України. Більшість із них – по цивільній інфраструктурі.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Люксембургу.

– Щоденно Україна потерпає від російських ракетних ударів. Лише за вчорашній день РФ застосувала 15 різних крилатих ракет. А за весь час з 24 лютого застосовано 2 478 ракет. Більшість з них по цивільній інфраструктурі, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна зараз змушена захищатися фактично від усієї армії РФ, оскільки в повномасштабній війні задіяні всі боєздатні російські військові підрозділи.

Зараз дивляться

Президент розповів, що війська РФ втратили вже понад 30 тис. солдатів у повномасштабній війні проти України. Він провів паралель, що це більше, ніж втрати Радянського Союзу за 10 років війни в Афганістані та втрати РФ у двох Чеченських війнах.

Глава держави додав, що такі великі втрати не зупиняють країну-агресора.

– Ця держава готова ще втрачати і вбивати, вбивати людей. Тому що всього лише одна людина в Росії хоче не дати нам залишитись такими, якими ми є, – заявив Зеленський.

Під час звернення він також розповів про те, що путінські війська зруйнували та спустошили майже весь Донбас. Президент зазначив, що окупанти знищують Донбас місто за містом, а Маріуполь, колись мирне промислове місто, перетворили на випалені руїни.

– Достатньо поглянути на місто Маріуполь. Там було півмільйона населення, звичайне мирне життя, важливе промислове місто. Тепер там випалені руїни. І ми ще навіть не знаємо точно, скільки всього наших людей вбили окупанти. Мінімум десятки тисяч – десятки тисяч за час, трохи менший, ніж 100 днів, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна проявила надзвичайну сміливість, не здалася РФ, хоч цього ніхто в світі не очікував. І зараз українська армія поступово витискає окупантів з української землі.