У Чорному морі зросла кількість кораблів РФ – ОК Південь

Червень, 02 в 6:42

У Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що становлять загрозу ракетних ударів.

Про це 2 червня повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Тепер таких кораблів у морі три. Інформації про десантні кораблі немає.

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Тим часом ракетно-артилерійські підрозділи знищили два швидкісних десантних катери, які росіяни приховали на Дніпро-Бузькому лимані, щоб згодом залучити їх під час вчинення диверсійно-розвідувальних дій.

Загалом упродовж доби українські захисники на Півдні України знищили:

21 російського військового,

одну зенітну установку,

одну самохідну артилерійську установку,

чотири танки Т-72,

чотири одиниці броньованої техніки,

три одиниці автомобільної техніки,

три безпілотники,

три польових пункти боєприпасів,

два швидкісних десантних катери.

Два потоплені катери Раптор, які військові РФ почали піднімати з моря ще наприкінці травня, 1 червня таки відтягли від Зміїного до пункту базування в Севастополі в надії їх реанімувати.

– Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

В ОК Південь просять бути пильними: нині ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях – школах, лікарнях, дитячих садках тощо.

– Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони й безпеки та не заважайте їм виконувати свої завдання, – просять військові.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 99-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ