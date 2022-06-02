У Чорному морі зросла кількість кораблів РФ – ОК Південь
У Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що становлять загрозу ракетних ударів.
Про це 2 червня повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Тепер таких кораблів у морі три. Інформації про десантні кораблі немає.
Тим часом ракетно-артилерійські підрозділи знищили два швидкісних десантних катери, які росіяни приховали на Дніпро-Бузькому лимані, щоб згодом залучити їх під час вчинення диверсійно-розвідувальних дій.
Загалом упродовж доби українські захисники на Півдні України знищили:
- 21 російського військового,
- одну зенітну установку,
- одну самохідну артилерійську установку,
- чотири танки Т-72,
- чотири одиниці броньованої техніки,
- три одиниці автомобільної техніки,
- три безпілотники,
- три польових пункти боєприпасів,
- два швидкісних десантних катери.
Два потоплені катери Раптор, які військові РФ почали піднімати з моря ще наприкінці травня, 1 червня таки відтягли від Зміїного до пункту базування в Севастополі в надії їх реанімувати.
– Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.
В ОК Південь просять бути пильними: нині ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях – школах, лікарнях, дитячих садках тощо.
– Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони й безпеки та не заважайте їм виконувати свої завдання, – просять військові.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 99-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Міноборони РФ