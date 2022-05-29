Россияне пытаются вытащить из моря у Змеиного утопленный катер Раптор
У острова Змеиный россияне пытаются извлечь из воды пораженный десантный скоростной катер типа Раптор.
По информации Оперативного командования Юг, сейчас Российская Федерация пытается организовать спасательно-подъемные работы.
Для прикрытия привлекают корабельную группировку РФ, сосредоточенную в Черном море.
После поднятия Раптор планируют отправить в пункт базирования Донузлав.
– Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава Черноморского флота рашисты пытаются подлатать “утопленниками”, – добавляют в ОК Юг.
К слову, та же корабельная группировка, которую используют для прикрытия в поднятии катера типа Раптор, представляют угрозу для нанесения ракетных ударов.
Напомним, что в течение 7 мая у острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили десантный катер типа Серна и два десантно-штурмовых катера типа Раптор.
Еще один Раптор украинские защитники существенно повредили.
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Источник: ОК Юг