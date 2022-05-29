Май, 29 в 6:26

У острова Змеиный россияне пытаются извлечь из воды пораженный десантный скоростной катер типа Раптор.

По информации Оперативного командования Юг, сейчас Российская Федерация пытается организовать спасательно-подъемные работы.

Для прикрытия привлекают корабельную группировку РФ, сосредоточенную в Черном море.

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После поднятия Раптор планируют отправить в пункт базирования Донузлав.

– Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава Черноморского флота рашисты пытаются подлатать “утопленниками”, – добавляют в ОК Юг.

К слову, та же корабельная группировка, которую используют для прикрытия в поднятии катера типа Раптор, представляют угрозу для нанесения ракетных ударов.

Напомним, что в течение 7 мая у острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили десантный катер типа Серна и два десантно-штурмовых катера типа Раптор.

Еще один Раптор украинские защитники существенно повредили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг