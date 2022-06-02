Июнь, 02 в 11:57

Российские войска взяли под свой контроль большую часть города Северодонецк (Луганская область), понеся при этом потери. Перед последующими наступательными действиями на Донбассе оккупантам, скорее всего, понадобится тактическая пауза.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Отмечается, что основная дорога, ведущая к Северодонецку, вероятно, остается под контролем украинских защитников. В то же время путинская армия продолжает наращивать локальные успехи из-за сильной концентрации артиллерии.

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– Это не обошлось без потерь, и российские войска понесли потери, — говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что для российских оккупантов сейчас жизненно важно форсировать реку Северский Донец, которая является естественной преградой на пути их наступления на Донбассе. Сейчас они захватывают территорию Луганской области и готовятся переключиться на Донецкую область.

Как объяснили в разведке, потенциальные точки переправы войск РФ через реку включают участок между Северодонецком и соседним городом Лисичанск, а также недалеко от недавно захваченного Лимана.

В разведке уточнили, что в обоих этих местах линия Северского Донца, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими военными, разрушившими мосты через реку.

– Вероятно, России понадобится хотя бы короткая тактическая пауза, чтобы передислоцироваться для форсирования реки и последующих атак вглубь Донецкой области, где украинские Вооруженные силы подготовили оборонительные позиции. Это может привести к потере части импульса, набранного за последнюю неделю, — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 2 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Cgie1d3GJa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oC4NSGhSQT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 2, 2022

По состоянию на 2 июня российские войска продолжают штурмовые действия в Северодонецке. Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что враг установил контроль над восточной частью города.

А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что путинские войска контролируют Северодонецк на 80%. В то же время украинские защитники провели пробные контратаки и взяли в плен шестерых оккупантов.

Как заверил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, в данный момент отсутствует угроза окружения украинских войск в районе Северодонецка.

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Генеральный штаб ВСУ