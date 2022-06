Российские войска взяли под свой контроль большую часть города Северодонецк (Луганская область), понеся при этом потери. Перед последующими наступательными действиями на Донбассе оккупантам, скорее всего, понадобится тактическая пауза.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Отмечается, что основная дорога, ведущая к Северодонецку, вероятно, остается под контролем украинских защитников. В то же время путинская армия продолжает наращивать локальные успехи из-за сильной концентрации артиллерии.

В разведке подчеркивают, что для российских оккупантов сейчас жизненно важно форсировать реку Северский Донец, которая является естественной преградой на пути их наступления на Донбассе. Сейчас они захватывают территорию Луганской области и готовятся переключиться на Донецкую область.

Как объяснили в разведке, потенциальные точки переправы войск РФ через реку включают участок между Северодонецком и соседним городом Лисичанск, а также недалеко от недавно захваченного Лимана.

В разведке уточнили, что в обоих этих местах линия Северского Донца, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими военными, разрушившими мосты через реку.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 2 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Cgie1d3GJa

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oC4NSGhSQT

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 2, 2022