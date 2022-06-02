Червень, 02 в 11:57

Російські війська взяли під свій контроль більшу частину міста Сєвєродонецьк (Луганська область), зазнавши при цьому втрат. Перед подальшими наступальними діями на Донбасі окупантам, найімовірніше, знадобиться тактична пауза.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Зазначається, що основна дорога, яка веде до Сєвєродонецька, ймовірно, залишається під контролем українських захисників. Водночас путінська армія продовжує нарощувати локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії.

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– Це не обійшлося без втрат, і російські війська зазнали втрат, – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що для російських окупантів зараз життєво важливо форсувати річку Сіверський Донець, яка є природною перепоною на шляху їхнього наступу на Донбасі. Зараз вони захоплюють територію Луганської області та готуються переключитися на Донецьку область

Як пояснили в розвідці, потенційні точки переправи військ РФ через річку охоплюють ділянку між Сєвєродонецьком та сусіднім містом Лисичанськ, а також неподалік недавно захопленого Лимана.

У розвідці уточнили, що в обох цих місцях лінія Сіверського Донця, ймовірно, як і раніше, контролюється українськими військовими, які зруйнували мости через річку.

– Ймовірно, Росії знадобиться хоча б коротка тактична пауза, щоб передислокуватися для форсування річки та наступних атак углиб Донецької області, де українські Збройні сили підготували оборонні позиції. Це може призвести до втрати частини імпульсу, набраного за останній тиждень, – зазначається в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Cgie1d3GJa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oC4NSGhSQT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 2, 2022

Станом на 2 червня російські війська продовжують штурмові дії в Сєвєродонецьку. Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що ворог встановив контроль над східною частиною міста.

А голова Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що путінські війська контролюють Сєвєродонецьк на 80%. Водночас українські захисники здійснили пробні контратаки та взяли в полон шістьох окупантів.

Як запевнив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, наразі відсутня загроза оточення українських військ у районі Сєвєродонецька.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Генеральний штаб ЗСУ