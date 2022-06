Російські війська взяли під свій контроль більшу частину міста Сєвєродонецьк (Луганська область), зазнавши при цьому втрат. Перед подальшими наступальними діями на Донбасі окупантам, найімовірніше, знадобиться тактична пауза.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Зазначається, що основна дорога, яка веде до Сєвєродонецька, ймовірно, залишається під контролем українських захисників. Водночас путінська армія продовжує нарощувати локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії.

У розвідці наголошують, що для російських окупантів зараз життєво важливо форсувати річку Сіверський Донець, яка є природною перепоною на шляху їхнього наступу на Донбасі. Зараз вони захоплюють територію Луганської області та готуються переключитися на Донецьку область

Як пояснили в розвідці, потенційні точки переправи військ РФ через річку охоплюють ділянку між Сєвєродонецьком та сусіднім містом Лисичанськ, а також неподалік недавно захопленого Лимана.

У розвідці уточнили, що в обох цих місцях лінія Сіверського Донця, ймовірно, як і раніше, контролюється українськими військовими, які зруйнували мости через річку.

