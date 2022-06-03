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Факты / Украина

Взяли в плен танкиста и застрелили: разведка опубликовала разговор оккупантов

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
російські окупанти

В перехваченном ГУ разведки МО Украины разговоре оккупантов идет речь о взятом в плен украинском танкисте, которого после допроса российские военные застрелили, так как одного-двух в живых не оставляют.

Таким образом, получено очередное доказательство убийства рашистами украинских пленных.

– Одного в плен взяли танкиста. Потом допросили нах*й и застрелили.

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В перехваченном разговоре рашисты обсуждают зарплату, которую им платят за зверства в Украине.

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Также рассказывают о том, как ВСУ обстреливают их позиции.

— Сидишь и прямо над тобой мины, свистят бл*ть, е**шат. Та бл*ть, сильно здесь не расскажешь. Да недавно здесь цирк был нах*й. П*зда, че тут не видел бл*н. Ноги, руки там.. полтела, — фрагмент разговора.

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