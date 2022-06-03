Взяли в полон танкіста та застрелили: розвідка опублікувала розмову окупантів
У перехопленій ГУ розвідки МО України розмові окупантів йдеться про взятого в полон українського танкіста, якого після допиту застрелили російські військові, оскільки одного-двох живими не лишають. Таким чином, отримано черговий доказ вбивства рашистами українських полонених.
– Одного в плен взяли танкиста. Потом допросили нах*й и застрелили.
У перехопленій розмові рашисти обговорють зарплатню, яку їм платять за звірства в Україні.
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– Сидишь и прямо над тобой мины, свист бл*ть, е**шат. Та бл*ть, сильно тут не расскажешь. Да недавно тут цирк был нах*й. П*зда, че тут не видел бл*н. Ноги, руки там.. полтела, – фрагмент розмови.