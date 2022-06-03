Взяли в полон танкіста та застрелили: розвідка опублікувала розмову окупантів

Червень, 02 в 23:37

У перехопленій ГУ розвідки МО України розмові окупантів йдеться про взятого в полон українського танкіста, якого після допиту застрелили російські військові, оскільки одного-двох живими не лишають. Таким чином, отримано черговий доказ вбивства рашистами українських полонених.

– Одного в плен взяли танкиста. Потом допросили нах*й и застрелили.

У перехопленій розмові рашисти обговорють зарплатню, яку їм платять за звірства в Україні.

Розповідають про те, як ЗСУ обстрілюють їхні позиції.

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