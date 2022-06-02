Июнь, 02 в 12:59

За минувшую ночь российские войска не добились успехов во время боев за город Северодонецк (Луганская область). В то же время украинские защитники провели контратаки и подвинули врага на некоторых улицах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в Луганской области остается тяжелой, поскольку войска РФ предпринимают попытки прорвать линию обороны украинской армии со всех сторон. Враг пытается выйти на Лисичанск со стороны Золотого или Новотошковки, а также прорвать линию обороны со стороны Попасной, Камышевахи и Белогоровки, чтобы отрезать трассу Лисичанск — Бахмут.

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А приоритетное направление наступления оккупантов – Северодонецк.

– И, конечно, у них стоит огромная цель – город Северодонецк. Но за прошедшую ночь никаких успехов по Северодонецку у них не было. Хотя они отчитались, что заняли и полностью контролируют весь город. К сожалению, большую часть действительно контролируют, но весь город они не контролируют, бои продолжаются. Более того, вчера наши ребята производили определенные небольшие операции, контратаки, и удалось даже подвинуть врага на определенных улицах и взять пленных. Как говорят военные, ситуация остается стабильно тяжелой, но контролируемой, – подчеркнул Гайдай.

По его данным, в Северодонецке и селах общины остаются до 15 тыс. жителей. Они прячутся в укрытиях. По словам Гайдая, людей успели обеспечить емкостями для воды, у них есть генераторы, гуманитарные наборы.

Он уточнил, что если город в ближайшее время удастся деблокировать и украинские военные оттеснят оккупантов, людям сразу подвезут партию гуманитарной помощи и лекарств. Связь с людьми, которые находятся в бомбоубежищах, есть.

Гайдай подтвердил, что эвакуация из Северодонецка сейчас остановлена. Относительно Лисичанска – она может возобновиться, но все зависит от ситуации с безопасностью.

– Из Северодонецка мы точно не будем пока восстанавливать (эвакуацию. — Ред.). Потому что это очень опасно. Наполнить автомобиль людьми, местными жителями, и затем попасть с вероятностью на 99% под вражеский обстрел, чтобы погибло несколько десятков человек — мы не будем этого делать. По Лисичанску мы сейчас смотрим, как будет развиваться в ближайшие дни ситуация, — отметил Гайдай.

Он напомнил, что недавно при попытке эвакуации людей во время обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. Как отметил Гайдай, нет гарантий, что снова не произойдет такая трагедия.

Он уточнил, что из Горной общины вчера удалось вывезти несколько человек. Но в целом эвакуация из Луганской области сейчас опасна, и людям следует оставаться в укрытиях.

Глава ОВА также рассказал, что в области нет населенного пункта, который бы не обстреливали войска РФ. В частности, оккупанты ежедневно совершают массированные обстрелы Лисичанска. Вчера под огонь попала местная больница: разрушены несколько кабинетов и уничтожен автотранспорт.

Лисичанск — под украинским контролем, и пока есть возможность привозить гуманитарные грузы в город.

Гайдай добавил, что, несмотря на огромные потери, враг продолжает попытки захватить всю территорию Луганской области.

– Им несладко, они теряют огромное количество живой силы, техники. Но они с других направлений украинских фронтов забрали людей и технику, бросают на нас, чтобы захватить небольшую часть Луганской области, которая держится, — признал Гайдай.

Источник: Луганская ОВА, Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай