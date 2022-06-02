Червень, 02 в 12:59

Протягом минулої ночі російські війська не досягнули успіхів під час боїв за місто Сєвєродонецьк (Луганська область). Водночас українські захисники провели контратаки та посунули ворога на деяких вулицях.

Про це поінформував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація на Луганщині залишається важкою, тому що війська РФ здійснюють спроби прорвати лінію оборони української армії з усіх боків. Ворог намагається вийти на Лисичанськ з боку Золотого чи Новотошківки, а також прорвати лінію оборони з боку Попасної, Комишувахи та Білогорівки, щоб відрізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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А пріоритетний напрямок наступу окупантів – Сєвєродонецьк.

– І, звісно, у них стоїть величезна мета – місто Сєвєродонецьк. Але за минулу ніч жодних успіхів по Сєвєродонецьку в них не було. Хоча вони й відзвітували, що зайняли та повністю контролюють усе місто. На жаль, більшу частину дійсно контролюють, але все місто вони не контролюють, бої далі тривають. Більше того, вчора наші хлопці робили певні невеличкі операції, контратаки, і вдалося навіть посунути ворога на певних вулицях та взяти полонених. Як кажуть військові, ситуація залишається стабільно важкою, але контрольованою, – наголосив Гайдай.

За його даними, в Сєвєродонецьку та в селах громади залишаються до 15 тис. мешканців. Вони ховаються в укриттях. За словами Гайдая, людей встигли забезпечити ємностями для води, у них є генератори, гуманітарні набори.

Він уточнив, що якщо місто найближчим часом вдасться деблокувати і українські військові посунуть окупантів, людям одразу підвезуть партію гуманітарної допомоги та ліків. Зв’язок із людьми, які перебувають у бомбосховищах, є.

Гайдай підтвердив, що евакуація з Сєвєродонецька зараз зупинена. Щодо Лисичанська – вона може поновитися, але все залежить від безпекової ситуації.

– Із Сєвєродонецька ми точно не будемо поки що відновлювати (евакуацію. – Ред.). Тому що це вкрай небезпечно. Наповнити автомобіль людьми, місцевими жителями, і потім потрапити з вірогідністю на 99% під ворожий обстріл, щоб загинуло декілька десятків людей – ми не будемо цього робити. Щодо Лисичанська ми зараз дивимося, як буде розвиватися найближчими днями ситуація, – зазначив Гайдай.

Він нагадав, що нещодавно під час спроби евакуації людей внаслідок обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф. Як наголосив Гайдай, немає гарантій, що знову не станеться така трагедія.

Він уточнив, що з Гірської громади вчора вдалося вивезти кількох людей. Але в цілому евакуація з Луганщини зараз небезпечна, і людям варто залишатися в укриттях.

Очільник ОВА також розповів, що в області немає населеного пункту, який би не обстрілювали війська РФ. Зокрема, окупанти щодня здійснюють масовані обстріли Лисичанська. Вчора під вогонь потрапила місцева лікарня: зруйновано декілька кабінетів і знищено автотранспорт.

Лисичанськ перебуває під українським контролем, і поки що є можливість привозити гуманітарні вантажі до міста.

Гайдай додав, що попри величезні втрати, ворог продовжує спроби захопити всю територію Луганщини.

– Їм не солодко, вони втрачають величезну кількість живої сили, техніки. Але вони з інших напрямків українських фронтів позабирали людей і техніку, кидають на нас, щоб захопити ту невелику частину Луганської області, яка тримається, – визнав Гайдай.

Джерело: Луганська ОВА, Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай