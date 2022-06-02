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Захарова, Решетников, Файзуллин: США ввели новые санкции против чиновников и бизнесменов РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Росія санкції

США объявили о введении новых санкций против ряда высокопоставленных россиян, среди которых – владелец Северстали Алексей Мордашов и члены его семьи (и связанные с ним компании), виолончелист и друг президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин с женой, а также – спикер российского МИД Мария Захарова.

Об этом в четверг, 2 июня, сообщает Минфин США.

РосСМИ пишут, что после данного заявления акции Северстали упали более чем на 12%.

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Также в списке российские министры – экономразвития Максим Решетников, строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, транспорта Виталий Савельев. 

Под ограничения попал и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Среди других фигурантов санкционного списка руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, владелец ТЦ Европейский, девелопер Год Нисанов, основатель компании Imperial Yachts Евгений Кочман и руководитель Росгеологии Сергей Горьков.

Еще под ограничениями теперь две яхты, которые связывают с Владимиром Путиным – Олимпия и Грейсфул, а также связанные с этими суднами компании JSC Argument и Ironstone Marine Investments.

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