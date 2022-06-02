Июнь, 02 в 14:38

Президент Украины Владимир Зеленский призвал распространить санкции на всех российских чиновников и судей, поддерживающих полномасштабную войну против нашего государства и репрессии против украинцев.

Об этом он заявил во время обращения к парламенту Люксембурга.

Президент поблагодарил эту страну за решение предоставить Украине оружие и за участие в санкционном давлении на РФ. В то же время, Зеленский призвал усиливать санкции против страны-агрессора.

Сейчас смотрят

– Мы с вами понимаем, что никто не сможет остаться в стороне и не пострадать, когда в мире происходит катастрофа такого масштаба, как сейчас, по вине российского государства. Это напоминает времена Второй мировой войны, когда агрессия нацистов поставила под угрозу жизнь целых народов. Поэтому нужно значительно усилить давление на Россию, чтобы остановить эту катастрофу и больше не допускать подобных агрессий… Нужно еще больше санкций против РФ за войну, — отметил он.

Зеленский уточнил, что после вступления в силу шестого пакета санкций Евросоюза против РФ нужно начать готовить седьмой.

– Все российские чиновники, работающие на войну, и все российские судьи, работающие на репрессии, должны попасть под санкции. Активы этих и других подсанкционных лиц – как физических, так и юридических, а также активы российского государства, хранящиеся в иностранных юрисдикциях, должны быть заморожены. Все. И нужно найти юридическую возможность конфисковать их, чтобы направить на возмещение ущерба, который РФ нанесла жертвам войны. Это будет справедливо и поучительно для агрессора, – подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал предоставить Украине больше современного оружия, которое могло бы обеспечить преимущество над войсками РФ.

Зеленский добавил, что полномасштабная война РФ против Украины является решающей для всей Европы, поскольку “это война за ценности”.

– Когда мы победим в этой войне, все европейцы смогут и дальше наслаждаться своей свободой. Если же будет преобладать один человек, который хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе, то для всех на континенте наступит черное время… Тирания должна проиграть. Чтобы Европа могла остаться такой, какой она есть… Свободная, открытая, объединенная и способная быть сильной в разнообразии, — подытожил президент.

Как известно, лидеры стран-членов Евросоюза в конце мая согласовали шестой пакет санкций против РФ. Он предусматривает частичный запрет на импорт нефти из России и отключение Сбербанка от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, ЕС выделит Украине еще 9 млрд евро макрофинансовой помощи.