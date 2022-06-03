Июнь, 03 в 11:17

В областных военных администрациях рассказали о ситуации в регионах. Так, на Днепропетровщине вечером 2 июня обстреляли одно из сел Зеленодольской общины.

Было прямое попадание в жилой дом – ранена женщина и двое ее детей. В селе сильные разрушения. Ночью были новые обстрелы общины, на этот раз без пострадавших.

В Харькове ночью в результате обстрелов возник пожар в одном из админзданий города. По предварительным данным, пострадавших нет. Ночью оккупанты обстреляли также Циркуны — горели дома и хозяйственные постройки. Всего в течение суток в области ранены шесть жителей, один человек погиб.

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На Луганщине российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.

Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки враг пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на прежние позиции. Также оккупанты обстреливают районы Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.

В Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части, в том числе четыре автомобиля. 16 домов разрушены в Горском, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке. Одна женщина погибла.

На Донетчине за сутки зафиксировали 17 обстрелов 14 населенных пунктов, среди которых Славянск, село Донецкое, пгт Райгородок, село Семеновка, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Торецк.

Их обстреливали со всех видов вооружения (стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, РСЗО Град, авиация), в результате чего повреждены 23 объекта – 20 жилых домов, здания Красногоровского огнеупорного и Авдеевского коксохимического заводов. Погибли три человека, ранены — восемь.

На Николаевщине 2 июня вечером несколько районов областного центра снова подверглись обстрелам. В Баштанском районе ночью были обстрелы в Ингульской общине.

Днем, ночью и сейчас продолжаются обстрелы в Широковской общине, один погибший и один раненый. Поврежден приусадебный участок, разрушено здание ЦПАУ и два жилых дома. Также продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине.

В Херсонской области вражеские войска продолжают пытаться удерживать занятые позиции. В частности, боевые действия продолжаются на границе Николаевской и Днепропетровской областей и в Бериславском районе.

Уже четвертые сутки жители Херсона и некоторых теробщин остаются без связи и интернета. Также есть информация, что оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы, где выдают свои паспорта жителям области.

Источник: Данные областных военных администраций