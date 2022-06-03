Червень, 03 в 11:17

В обласних військових адміністраціях розповіли про ситуацію в регіонах. Так, на Дніпропетровщині увечері 2 червня обстріляли одне з сіл Зеленодольської громади.

Було пряме влучення у житловий будинок – поранена жінка і двоє її дітей. У селі сильні руйнування. Вночі був новий обстріл громади, цього разу без постраждалих.

У Харкові вночі внаслідок обстрілів виникла пожежа в одній з адмінбудівель міста. За попередніми даними, постраждалих немає. Вночі окупанти обстріляли також Циркуни – горіли будинки та господарчі споруди. Загалом протягом доби в області поранено шестеро жителів, одна людина загинула.

Зараз дивляться

На Луганщині російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури та українських військових у районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.

Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки ворог намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. Також окупанти обстрілюють райони Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини, зокрема чотири автомобілі. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці. Одна жінка загинула.

На Донеччині за добу зафіксували 17 обстрілів 14 населених пунктів, серед яких Слов’янськ, село Донецьке, смт Райгородок, село Семенівка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Торецьк.

Їх обстрілювали з усіх видів озброєння (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ Град, авіація), внаслідок чого пошкоджено 23 об’єкти – 20 житлових будинків, будівлі Красногорівського вогнетривкого та Авдіївського коксохімічного заводів. Загинули троє людей, поранено — восьмеро.

На Миколаївщині 2 червня ввечері декілька районів обласного центру знову зазнали обстрілів. У Баштанському районі вночі були обстріли у Інгульській громаді.

Вдень, вночі і наразі тривають обстріли у Широківській громаді, є один загиблий та один поранений. Пошкоджена присадибна ділянка, зруйнована будівля ЦНАПу та два житлових будинки. Також тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

На Херсонщині ворожі війська продовжують намагатися утримувати зайняті позиції. Зокрема, бойові дії тривають на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей та у Бериславському районі.

Вже четверту добу жителі Херсона та деяких тергромад залишаються без будь-якого зв’язку та інтернету. Також є інформація, що окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси, де видають свої паспорти жителям області.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій