Обстрел Харькова: Украина начала расследование по факту нарушения обычаев войны

Июнь, 03 в 18:43

Под руководством Харьковской облпрокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения Россией законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины) во время обстрела Харькова 3 июня.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

– По данным следствия, 3 июня 2022 года около 5 часов утра военнослужащие России обстреляли Основанский район Харькова. Один снаряд попал в административное здание, другой – в складское помещение. Установлено, что в административном здании поврежден потолок, разрушены оконные блоки и двери. Кроме того, полностью разрушен ангар с лесными пиломатериалами. В результате попадания снаряда начался пожар, – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, место происшествия осмотрели прокуроры Слободской окружной прокуратуры Харькова совместно со следователями отдела полиции №2 Харьковского районного отдела полиции №1 ГУНП в Харьковской области.

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