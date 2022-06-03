Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Обстрел Харькова: Украина начала расследование по факту нарушения обычаев войны

Анастасия Гевко, редактор ленты
Обстрел Харькова: Украина начала расследование по факту нарушения обычаев войны

Под руководством Харьковской облпрокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения Россией законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины) во время обстрела Харькова 3 июня. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

– По данным следствия, 3 июня 2022 года около 5 часов утра военнослужащие России обстреляли Основанский район Харькова. Один снаряд попал в административное здание, другой – в складское помещение. Установлено, что в административном здании поврежден потолок, разрушены оконные блоки и двери. Кроме того, полностью разрушен ангар с лесными пиломатериалами. В результате попадания снаряда начался пожар, – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, место происшествия осмотрели прокуроры Слободской окружной прокуратуры Харькова совместно со следователями отдела полиции №2 Харьковского районного отдела полиции №1 ГУНП в Харьковской области.

Сейчас смотрят

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Харьковской области.

Читайте
Бои за Северодонецк и контрнаступление ВСУ в Херсонской области: что происходит на 100-й день войны (онлайн)

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка