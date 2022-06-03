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Обстріл Харкова: Україна розпочала розслідування за фактом порушення звичаїв війни

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Обстріл Харкова: Україна розпочала розслідування за фактом порушення звичаїв війни

Під керівництвом Харківської облпрокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення Росією законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України) під час обстрілу Харкова 3 червня.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

– За даними слідства, 3 червня 2022 року близько 5 години ранку військовослужбовці Росії обстріляли Основанський район Харкова. Один снаряд потрапив до адміністративної будівлі, інший – до складського приміщення. Встановлено, що в адміністративній будівлі пошкоджено стелю, зруйновано віконні блоки та двері. Крім того, повністю зруйновано ангар із лісовими пиломатеріалами. Внаслідок влучення снаряда розпочалася пожежа, – розповіли у відомстві.

Як уточнюється, місце події оглянули прокурори Слобідської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №2 Харківського районного відділу поліції №1 ГУНП у Харківській області.

Зараз дивляться

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ у Харківській області.

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