Червень, 04 в 17:48

Ворожа авіація завдала ракетного удару по територіях сільськогосподарського підприємства в Одеській області, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні оперативного командування Південь.

– По Одещині, ранком 04.06.2022, нанесено ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування. Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59, – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що ворог завдав удару територіях сільськогосподарського підприємства, а саме у складські приміщення.

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Зазначається, що хоч пожежу вдалось оперативно ліквідувати працівникам рятувальних служб, втім, за попередніми даними, двоє людей постраждали.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Про ракетний удар зранку 4 червня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь