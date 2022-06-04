Российская армия убила мать с ребенком в Горском
В Горском Луганской области российские военные при обстреле убили мать с ребенком.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
4 июня стало известно о гибели еще одного жителя Горского.
Несовместимое с жизнью ранение получил житель Золотого. Есть раненые и в Северодонецке.
В последнем населенном пункте чудом уцелели отец с сыном, когда в их квартиру попал один из российских снарядов.
Украинские военные уже эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка.
За сутки российские захватчики повредили:
- в Горском – восемь домов,
- в Новоивановке – семь домов,
- в Северодонецке – шесть многоэтажек,
- в Лисичанске – шесть многоэтажек,
- во Врубовке – шесть домов.
Есть разрушение жилищного фонда и в Метелкино.
По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, гуманитарная ситуация в регионе сейчас очень сложная.
– Мы не можем ни эвакуировать людей, ни подвозить гуманитарные грузы, в частности, в Северодонецк.
Можем поставлять еду и лекарства разве что в Лисичанск и Горскую общину, – говорит Сергей Гайдай.
Однако, если в Лисичанск, несмотря на обстрелы, областные власти ежедневно подвозят грузовиками гуманитарную помощь, то в Горскую общину – реже, потому что автомобили там обстреливают чаще.
Напомним, что в течение суток военные РФ в очередной раз пытались отрезать Северодонецк, обстреляв еще один мост.
Сейчас в областном центре Луганщины ведутся бои. Российские военные штурмуют город при поддержке артиллерии.
После захвата россиянами большей части города, украинским военным удалось их отодвинуть.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 101-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай