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Факты / Украина

Российская армия убила мать с ребенком в Горском

Татьяна Забожко, редактор ленты
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

В Горском Луганской области российские военные при обстреле убили мать с ребенком.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

4 июня стало известно о гибели еще одного жителя Горского.

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Несовместимое с жизнью ранение получил житель Золотого. Есть раненые и в Северодонецке.

В последнем населенном пункте чудом уцелели отец с сыном, когда в их квартиру попал один из российских снарядов.

Украинские военные уже эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка.

За сутки российские захватчики повредили:

  • в Горском – восемь домов,
  • в Новоивановке – семь домов,
  • в Северодонецке – шесть многоэтажек,
  • в Лисичанске – шесть многоэтажек,
  • во Врубовке – шесть домов.

Есть разрушение жилищного фонда и в Метелкино.

По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, гуманитарная ситуация в регионе сейчас очень сложная.

– Мы не можем ни эвакуировать людей, ни подвозить гуманитарные грузы, в частности, в Северодонецк.

Можем поставлять еду и лекарства разве что в Лисичанск и Горскую общину, – говорит Сергей Гайдай.

Однако, если в Лисичанск, несмотря на обстрелы, областные власти ежедневно подвозят грузовиками гуманитарную помощь, то в Горскую общину – реже, потому что автомобили там обстреливают чаще.

Напомним, что в течение суток военные РФ в очередной раз пытались отрезать Северодонецк, обстреляв еще один мост.

Сейчас в областном центре Луганщины ведутся бои. Российские военные штурмуют город при поддержке артиллерии.

После захвата россиянами большей части города, украинским военным удалось их отодвинуть.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 101-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

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