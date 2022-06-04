Російська армія вбила матір із дитиною в Гірському
У Гірському Луганської області російські військові під час обстрілів вбили матір із дитиною.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
4 червня стало відомо також про загибель ще одного жителя Гірського.
Несумісне із життям поранення дістав житель Золотого. Є поранені і в Сєвєродонецьку.
В останньому населеному пункті дивом уціліли батько із сином, коли в їхню квартиру влучив один із російських снарядів.
Українські військові вже евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька.
Упродовж доби російські загарбники пошкодили:
- у Гірському – вісім будинків,
- у Новоіванівці – сім будинків,
- у Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок,
- у Лисичанську – шість багатоповерхівок,
- у Врубівці – шість будинків.
Є руйнування житлового фонду і в Метьолкіному.
За словами очільника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, гуманітарна ситуація в регіоні нині дуже складна.
– Ми не можемо ні евакуйовувати людей, ні підвозити гуманітарні вантажі, зокрема, до Сєвєродонецька.
Можемо постачати їжу та ліки хіба до Лисичанська та Гірської громади, – говорить Сергій Гайдай.
Однак, якщо до Лисичанська, попри обстріли, обласна влада щодня підвозить вантажівками гуманітарну допомогу, то в Гірську громаду – рідше, тому що автомобілі там обстрілюють частіше.
Нагадаємо, що упродовж доби військові РФ черговий раз намагалися відрізати Сєвєродонецьк, обстрілявши ще один міст.
Нині в обласному центрі Луганщини точаться бої. Російські військові штурмують місто за підтримки артилерії.
Після захоплення росіянами більшої частини міста, українським військовим вдалося їх посунути.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай