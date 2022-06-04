Російська армія вбила матір із дитиною в Гірському

Червень, 04 в 14:01

У Гірському Луганської області російські військові під час обстрілів вбили матір із дитиною.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

4 червня стало відомо також про загибель ще одного жителя Гірського.

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Несумісне із життям поранення дістав житель Золотого. Є поранені і в Сєвєродонецьку.

В останньому населеному пункті дивом уціліли батько із сином, коли в їхню квартиру влучив один із російських снарядів.

Українські військові вже евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька.

Упродовж доби російські загарбники пошкодили:

у Гірському – вісім будинків,

у Новоіванівці – сім будинків,

у Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок,

у Лисичанську – шість багатоповерхівок,

у Врубівці – шість будинків.

Є руйнування житлового фонду і в Метьолкіному.

За словами очільника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, гуманітарна ситуація в регіоні нині дуже складна.

– Ми не можемо ні евакуйовувати людей, ні підвозити гуманітарні вантажі, зокрема, до Сєвєродонецька. Можемо постачати їжу та ліки хіба до Лисичанська та Гірської громади, – говорить Сергій Гайдай.

Однак, якщо до Лисичанська, попри обстріли, обласна влада щодня підвозить вантажівками гуманітарну допомогу, то в Гірську громаду – рідше, тому що автомобілі там обстрілюють частіше.

Нагадаємо, що упродовж доби військові РФ черговий раз намагалися відрізати Сєвєродонецьк, обстрілявши ще один міст.

Нині в обласному центрі Луганщини точаться бої. Російські військові штурмують місто за підтримки артилерії.

Після захоплення росіянами більшої частини міста, українським військовим вдалося їх посунути.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай