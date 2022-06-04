Июнь, 04 в 0:36

В пятницу, 3 июня, правительство Швейцарии отклонило запрос Дании на отправку в Украину почти двух десятков бронетранспортеров швейцарского производства Piranha III.

Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, исполнительный Федеральный совет Швейцарии подтвердил это решение в пятницу после того, как Дания обратилась с просьбой передать Украине 22 колесных бронетранспортера Piranha III швейцарского производства, которые хранятся в Германии.

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До этого швейцарское правительство объявило, что разрешит передачу определенного военного оборудования Германии и Британии, поскольку они запасаются оружием взамен того, которое ранее отправили в Украину.

Напомним, в Швейцарии действует закон о военной технике, также известный как “закон о нейтралитете”. Он запрещает передачу оружейных систем, боеприпасов и других военных материалов швейцарского производства странам, вовлеченным в международные конфликты.

Ранее Швейцария отказала Германии в отправке в Украину 35-мм боеприпасов швейцарского производства для зенитных орудий Gepard.

Об ожидаемом отказе Швейцарией в поставке в Украину Piranha III на днях заявляли со ссылкой на свои источники американские и европейские СМИ.

До этого, в апреле, Швейцария также наложила вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства для зенитных самоходных установок Gepard.