Швейцария отклонила запрос Дании на отправку в Украину бронетранспортеров Piranha III
В пятницу, 3 июня, правительство Швейцарии отклонило запрос Дании на отправку в Украину почти двух десятков бронетранспортеров швейцарского производства Piranha III.
Об этом пишет The Guardian.
Как отмечается, исполнительный Федеральный совет Швейцарии подтвердил это решение в пятницу после того, как Дания обратилась с просьбой передать Украине 22 колесных бронетранспортера Piranha III швейцарского производства, которые хранятся в Германии.
До этого швейцарское правительство объявило, что разрешит передачу определенного военного оборудования Германии и Британии, поскольку они запасаются оружием взамен того, которое ранее отправили в Украину.
Напомним, в Швейцарии действует закон о военной технике, также известный как “закон о нейтралитете”. Он запрещает передачу оружейных систем, боеприпасов и других военных материалов швейцарского производства странам, вовлеченным в международные конфликты.
Ранее Швейцария отказала Германии в отправке в Украину 35-мм боеприпасов швейцарского производства для зенитных орудий Gepard.
Об ожидаемом отказе Швейцарией в поставке в Украину Piranha III на днях заявляли со ссылкой на свои источники американские и европейские СМИ.
До этого, в апреле, Швейцария также наложила вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства для зенитных самоходных установок Gepard.