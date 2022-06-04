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Швейцарія відхилила запит Данії на відправку в Україну БТР Piranha III

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Швейцарія відхилила запит Данії на відправку в Україну БТР Piranha III
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 3 червня, уряд Швейцарії відхилив запит Данії на відправку в Україну майже двох десятків бронетранспортерів швейцарського виробництва Piranha III.

Про це пише The Guardian.

Як зазначається, виконавча Федеральна рада Швейцарії підтвердила це рішення у п’ятницю після того, як Данія звернулася з проханням передати Україні 22 колісні бронетранспортери Piranha III швейцарського виробництва, які зберігаються в Німеччині.

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До цього швейцарський уряд оголосив, що дозволить передачу певного військового обладнання Німеччині та Британії, оскільки вони запасаються зброєю на заміну тієї, що раніше була відправлена ними в Україну.

Нагадаємо, у Швейцарії діє закон про військову техніку, також відомий як “закон про нейтралітет”. Він забороняє передачу збройових систем, боєприпасів та інших військових матеріалів швейцарського виробництва країнам, залученим до міжнародних конфліктів.

Раніше Швейцарія відмовила Німеччині у відправленні в Україну 35 мм боєприпасів швейцарського виробництва для зенітних знарядь Gepard.

Про очікувану відмову Швейцарією у постачанні в Україну Piranha III днями заявляли з посиланням на свої джерела американські та європейські ЗМІ.

До цього, у квітні Швейцарія також наклала вето на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва для зенітних самохідних установок Gepard.

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Джерело: The Guardian
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