Июнь, 04 в 22:45

В следующую пятницу, 10 июня, состоится окончательная распродажа почтовых марок “Русский военный корабль…все”.

Как сообщил директор Укрпочты Игорь Смелянский, распродажа состоится онлайн, а также в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров.

— На следующей неделе заканчиваем продажи марки “Корабль ВСЕ”, но есть 2 группы клиентов, которые раньше не могли их приобрести — село и наша диаспора за границей. Так что исправляемся, — написал он.

Он сообщил, что вчера, 3 июня, были возобновлены продажи в магазине Укрпочты на eBay (https://www.ebay.com/usr/ukrposhta_jsc/), и теперь все желающие за рубежом смогут спокойно купить себе марки.

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— Последние продажи марки “Корабль ВСЕ” в Украине состоятся 10 июня онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров. Село – это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем – скорее всего, нет, но делаем то, что возможно, – написал он.

Игорь Смилянский отметил, что подробности по распродаже можно будет узнать 9 июня вечером на его странице в Facebook или канале в Telegram.

Кроме того, он прокомментировал сбой по продаже заказов на платформе Prom.

– Сегодня части из клиентов, заказывавших марки на площадке Prom пришла аннуляция заказа и были возвращены средства. Не надо беспокоиться – Ваши марки на месте. В течение дня заказы будут обновлены, а после – отправлены Вам, – написал директор Укрпочты.

Игоря Смилянский также добавил, что Укрпочта закончила прием работ на марку “Добрый Вечер”.

– Их поступило больше 1000. Спасибо всем! Есть очень любопытные. Отберем ТОП-5/10 и выставим их на онлайн-голосование на следующей неделе, чтобы выбрать победителя, – написал он.

Глава Укрпочты пообещал, что компания также работает над марками с изображением пса-сапера по кличке Патрон.

Фото: Укрпошта

Источник: Igor Smelyansky