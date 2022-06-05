Червень, 04 в 22:45

Наступної п’ятниці, 10 червня, відбудеться остаточний розпродаж поштових марок “Русскій воєнний корабль … всьо”.

Як повідомив директор Укрпошти Ігор Смілянський, розпродаж відбудеться онлайн, а також в сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів.

– Наступного тижня закінчуємо продажі марки “Корабель ВСЬО”, але є 2 групи клієнтів, які раніше не могли їх придбати – село та наша діаспора за кордоном. Тож виправляємось, – написав він.

Він повідомив, що учора, 3 червня, були поновлені продажі в магазині Укрпошті на eBay (https://www.ebay.com/usr/ukrposhta_jsc/), і тепер усі охочі за кордоном зможуть спокійно придбати собі марки.

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– Останні продажі марки “Корабель ВСЬО” в Україні відбудуться 10 червня онлайн, в сільських відділеннях та Головпоштамптах обласних центрів. Село – це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім – скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо, – написав він.

Ігор Смілянський зазначив, що подробиці щодо розпродажу можна буде дізнатись 9 червня ввечері на його сторінці у Facebook, або каналі у Telegram.

Крім того, він прокоментував збій у продажі замовлень на платформі Prom.

– Сьогодні частині з клієнтів, які замовляли марки на майданчику Prom прийшла ануляція замовлення і були повернуті кошти. Не треба турбуватись – Ваші марки на місці. Протягом дня замовлення будуть поновленні, а після – відправленні Вам, – написав директор Укрпошти.

Ігоря Смілянський також додав, що Укрпошта закінчила прийом робіт на марку “Добрий Вечір”.

– Їх надійшло більше 1000. Дякую всім! Є дуже цікаві. Відберемо ТОП-5/10 та виставимо їх на онлайн-голосування наступного тижня, щоб обрати переможця, – написав він.

Очільник Укрпошти пообіцяв, що компанія також працює над марками із зображенням пса-сапера на прізвисько Патрон.

Фото: Укрпошта

Джерело: Igor Smelyansky