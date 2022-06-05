Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Укрпошта назвала дату фінального розпродажу марки “Корабель ВСЬО”

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Укрпошта назвала дату фінального розпродажу марки “Корабель ВСЬО”

Наступної п’ятниці, 10 червня, відбудеться остаточний розпродаж поштових марок “Русскій воєнний корабль … всьо”.

Як повідомив директор Укрпошти Ігор Смілянський, розпродаж відбудеться онлайн, а також в сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів.

– Наступного тижня закінчуємо продажі марки “Корабель ВСЬО”, але є 2 групи клієнтів, які раніше не могли їх придбати – село та наша діаспора за кордоном. Тож виправляємось, – написав він.

Він повідомив, що учора, 3 червня, були поновлені продажі в магазині Укрпошті на eBay (https://www.ebay.com/usr/ukrposhta_jsc/), і тепер усі охочі за кордоном зможуть спокійно придбати собі марки.

Зараз дивляться

– Останні продажі марки “Корабель ВСЬО” в Україні відбудуться 10 червня онлайн, в сільських відділеннях та Головпоштамптах обласних центрів. Село – це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім – скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо, – написав він.

Ігор Смілянський зазначив, що подробиці щодо розпродажу можна буде дізнатись 9 червня ввечері на його сторінці у Facebook, або каналі у Telegram.

Крім того, він прокоментував збій у продажі замовлень на платформі Prom.

– Сьогодні частині з клієнтів, які замовляли марки на майданчику Prom прийшла ануляція замовлення і були повернуті кошти. Не треба турбуватись – Ваші марки на місці. Протягом дня замовлення будуть поновленні, а після – відправленні Вам, – написав директор Укрпошти.

Ігоря Смілянський також додав, що Укрпошта закінчила прийом робіт на марку “Добрий Вечір”.

– Їх надійшло більше 1000. Дякую всім! Є дуже цікаві. Відберемо ТОП-5/10 та виставимо їх на онлайн-голосування наступного тижня, щоб обрати переможця, – написав він.

Очільник Укрпошти пообіцяв, що компанія також працює над марками із зображенням пса-сапера на прізвисько Патрон.

Читайте
Укрпошта запускає у продаж наступну військову марку: де можна купити

Фото: Укрпошта

Джерело: Igor Smelyansky

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка