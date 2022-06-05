Июнь, 05 в 10:16

Россияне контролировали примерно 70% Северодонецка. Однако украинские военные в течение двух дней их отбросили, поэтому сейчас город условно поделен пополам.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, за последние несколько дней российские оккупанты потеряли огромное количество личного состава, в плен попали восемь россиян.

— Но на сегодня Дворников, генерал российской армии, получил задание до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и взять ее под контроль. Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач, — рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что ночью около 30 вражеских снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.

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В течение суток под огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, кроме Северодонецка, находились также Лисичанск, Устиновка, Врубовка и Тошковка.

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 июня российские оккупанты контролируют восточную часть Северодонецка.

Фото: Сергей Гайдай