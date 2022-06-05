Червень, 05 в 10:16

Росіяни контролювали приблизно 70% Сєвєродонецька. Однак українські військові упродовж двох днів їх відкинули, тому зараз місто умовно поділено навпіл.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, за останні кілька днів російські окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полон потрапили восьмеро росіян.

– Але на сьогодні Дворніков, генерал російської армії, отримав завдання до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або повністю перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут та взяти її під контроль. Тому зараз величезна кількість сил, все, що було в окупантів, всі резерви кинуто на виконання саме цих двох завдань,- розповів Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що вночі близько 30 ворожих снарядів влучили в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.

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У Сєвєродонецьку росіяни артилерійським обстрілом пошкодили приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об’єднання Азот.

Загалом упродовж доби під вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, крім Сєверодонецька, перебували також Лисичанськ, Устинівка, Врубівка та Тошківка.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 5 червня російські окупанти контролюють східну частину Сєвєродонецька.

Фото: Сергій Гайдай