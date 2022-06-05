Червень, 05 в 11:22

Росіяни завдали ракетних ударів по Києву 5 червня з акваторії Каспійського моря.

Таку попередню інформацію озвучили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Найімовірніше, пуск було здійснено із літаків Ту-95.

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Одну з кількох крилатих ракет знищили військовослужбовці підрозділу зенітних ракетних військ Повітряного командування Центр.

Російський снаряд українські військові обстріляли відразу після виявлення.

Росія випустила ракети по Києву з акваторії Каспійського моря / 2 фотографии

Нагадаємо, що близько 06.00 5 червня в Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали вибухи.

Від ворожої атаки постраждала одна людина. За словами міського голови столиці Віталія Кличка, нині вона перебуває в лікарні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що мета ракетних ударів по Києву 5 червня – вбити якомога більше українців.

На його переконання, на такий акт тероризму Захід має відповісти новими санкціями та збільшенням постачання озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ