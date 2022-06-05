Росія випустила ракети по Києву з акваторії Каспійського моря
Росіяни завдали ракетних ударів по Києву 5 червня з акваторії Каспійського моря.
Таку попередню інформацію озвучили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Найімовірніше, пуск було здійснено із літаків Ту-95.
Одну з кількох крилатих ракет знищили військовослужбовці підрозділу зенітних ракетних військ Повітряного командування Центр.
Російський снаряд українські військові обстріляли відразу після виявлення.
Нагадаємо, що близько 06.00 5 червня в Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали вибухи.
Від ворожої атаки постраждала одна людина. За словами міського голови столиці Віталія Кличка, нині вона перебуває в лікарні.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що мета ракетних ударів по Києву 5 червня – вбити якомога більше українців.
На його переконання, на такий акт тероризму Захід має відповісти новими санкціями та збільшенням постачання озброєння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ