Июнь, 06 в 20:55

Во временно оккупированном российскими войсками городе Мариуполь (Донецкая область) люди вынуждены часами стоять в огромных очередях за так называемой “гуманитарной помощью”, а фактически за едой.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, очередь за “гуманитаркой”, которую раздают оккупанты, достигает от 1,5 до 2 тыс. человек ежедневно. Однако российские захватчики выдают на день ограниченное количество наборов “помощи”, и большинство жителей Мариуполя их так и не получает.

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– Ежедневная очередь за “гуманитаркой” (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тыс. человек. За день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по шесть часов зря. Питьевой воды нет, взять ее на территории “гуманитарного штаба” негде. Тени для укрытия нет, – отметил Андрющенко.

По его информации, в течение последних дней около 10 человек из очереди каждый час везут в больницу из-за того, что они теряют сознание. Кроме жары, на людей влияет и вонь от морга, которая ежедневно усиливается. Оккупанты обустроили морг на расстоянии 200 метров от места выдачи “помощи”.

– Все ради такого набора. Ибо другого пути получить еду нет. “Гумпомощь” России – издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе, – добавил Андрющенко.

Накануне он проинформировал, что в Мариуполе из-за нехватки питьевой воды в природных источниках местным жителям приходится записываться в очередь. Она уже расписана как минимум на два дня вперед.

Есть информация, что из-за антисанитарии и недоступности чистой питьевой воды в оккупированном Мариуполе распространяется холера. В связи с этим российские оккупанты хотят закрыть город на карантин.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский городской совет