Июнь, 05 в 9:04

В Мариуполе из-за нехватки питьевой воды в природных источниках местным жителям приходится записываться в очередь.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, очереди расписаны по меньшей мере на два дня. К тому же прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды из-за летнего зноя.

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– То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина – падение уровня воды в природных источниках забора воды, – рассказал Андрющенко.

Советник мэра рассказывает, что оккупанты сокращают гуманитарную помощь для населения: теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста. Все остальные могут получить за работу.

— Практика еда за работу возобновилась, — подчеркивает Петр Андрющенко.

Захватчики заставляют молодежь записываться в “дружины” и помогать патрулям, в частности, в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в армию “ДНР”.

Ранее советник мэра Мариуполя отмечал, что эта питьевая вода почти не пригодна для употребления без кипячения.

Сообщалось, что в Мариуполе оккупанты начали сносить разрушенные при обстреле дома, не разбирая завалы и не ища под ними погибших людей.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе российские военные из танка обстреляли жилой дом для пропагандистского видео для телеканала Russia Today (RT).

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко