Червень, 06 в 20:55

В тимчасово окупованому російськими військами місті Маріуполь (Донецька область) люди змушені годинами стояти в довжелезних чергах за так званою “гуманітарною допомогою”, а фактично за їжею.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, черга за “гуманітаркою”, яку роздають окупанти, сягає від 1,5 до 2 тис. людей щодня. Проте російські загарбники видають на день обмежену кількість наборів “допомоги”, і більшість мешканців Маріуполя їх так і не отримує.

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– Щоденна черга за “гуманітаркою” (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тис. людей. На день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по шість годин даремно. Питної води немає, взяти її на території “гуманітарного штабу” ніде. Тіні для укриття немає, – зазначив Андрющенко.

За його інформацією, протягом останніх днів близько 10 людей із черги щогодини везуть до лікарні через те, що вони втрачають свідомість. Окрім спеки, на людей впливає і сморід від моргу, який щодня посилюється. Окупанти облаштували морг на відстані 200 метрів від місця видачі “допомоги”.

– Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. “Гумдопомога” Росії – знущання та приниження. Як і все, що вони роблять в місті, – додав Андрющенко.

Напередодні він інформував, що в Маріуполі через нестачу питної води в природних джерелах місцевим мешканцям доводиться записуватися до черги. Вона вже розписана щонайменше на два дні наперед.

Є інформація, що через антисанітарію та недоступність чистої питної води в окупованому Маріуполі поширюється холера. У зв’язку з цим російські окупанти хочуть закрити місто на карантин.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада